Анастасия Потапова снялась с Уимблдона-2025

В матче первого круга она должна была встретиться с 24-й ракеткой мира полькой Магдаленой Френх.
Место российской теннисистки в сетке займёт лаки-лузер из Канады Виктория Ванесса Мбоко. Именно она сыграет за выход во второй круг престижного турнира с Магдаленой Френх.
Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является представительница Чехии Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она была сильнее итальянской теннисистки Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).