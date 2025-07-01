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Анастасия Потапова снялась с Уимблдона-2025

44-й номер рейтинга WTA российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с Уимблдона-2025.

Источник: Getty Images

В матче первого круга она должна была встретиться с 24-й ракеткой мира полькой Магдаленой Френх.

Место российской теннисистки в сетке займёт лаки-лузер из Канады Виктория Ванесса Мбоко. Именно она сыграет за выход во второй круг престижного турнира с Магдаленой Френх.

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является представительница Чехии Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она была сильнее итальянской теннисистки Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).