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Бублик устроил триллер в трехчасовом матче на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 33) проиграл в первом круге Уимблдона — 2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Соперником Бублика был испанец Хауме Муньяр (№ 54). Теннисисты провели пять сетов.

В первом партии испанец оказался сильнее — 6:4. Два других сета остались за Бубликом — 6:3, 6:4. Впрочем, четвертый сет оказался за Муньяром — 7:6 (5). Примечательно, что Бублик выигрывал 3:1 и 5:3, но отдал партию. В заключительном сете испанец оформил выход во второй круг — 5:2, где сыграет с венгром Фабианом Марожаном, который одолел австралийца Джеймса Маккейба.

Встреча Бублика и Муньяра продлилась три часа и 24 минуты.

Отметим, что это вторая потеря Казахстана на Уимблдоне: в первый день турнира на корт вышла лишь одна представительница Казахстана Юлия Путинцева (№ 33), которая разгромно проиграла американке Аманде Анисимовой (№ 12).