Бублик устроил триллер в трехчасовом матче на Уимблдоне

В первом партии испанец оказался сильнее — 6:4. Два других сета остались за Бубликом — 6:3, 6:4. Впрочем, четвертый сет оказался за Муньяром — 7:6 (5). Примечательно, что Бублик выигрывал 3:1 и 5:3, но отдал партию. В заключительном сете испанец оформил выход во второй круг — 5:2, где сыграет с венгром Фабианом Марожаном, который одолел австралийца Джеймса Маккейба.