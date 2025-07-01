Долгожданная победа Мирры на Уимблдоне! Она впервые за два года прошла во второй круг

Впрочем, этот поединок стал для Хон первым и в этом году последним матчем на травяном мэйджоре. Хотя Александрова регулярно по ходу встречи дарила австралийке возможности подобраться к брейку — и Присцилла этим пользовалась, реализовав за всю игру три брейк-пойнта из трёх. Только вот Екатерина от своей соперницы получала в два раза больше шансов выиграть гейм на приёме и все их повернула в свою пользу (6/6).