Вот так дебют! Захарова в первом матче на Уимблдоне сенсационно победила чемпионку ТБШ

Во втором сете Захарова часто грешила неточностями (восемь невынужденных ошибок за партию против двух у соперницы), и Азаренко реабилитировалась за поражение в первой партии. У россиянки не ладилась подача (всего 45% попадания первой и три двойные ошибки), и белоруска дважды делала брейк — в третьем гейме и в седьмом. Анастасия на сей раз не заработала ни одного брейк-пойнта. Виктория в восьмом гейме с третьего сетбола подала на партию — 6:2 за 33 минуты — и перевела игру в третий сет.