Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона-2025, где сразится с Эвансом

Встреча Джоковича с Мюллером продлилась 3 часа и 21 минуту. В её рамках Новак 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 27 заработанных. На счету Александра восемь эйсов, семь двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта.