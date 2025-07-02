«Чувствую себя одиноким»: Зверев просит психологической помощи

«Возможно, впервые в жизни мне понадобится терапия. Я прошел через множество трудностей в публичном пространстве и в жизни в целом. Я никогда раньше не чувствовал себя таким опустошенным. Просто не хватает радости от всего, что я делаю. Это не обязательно связано с теннисом. Просто не хватает радости и за пределами тенниса. Даже когда я выигрываю матчи, как в Штутгарте или Галле, это не совсем то чувство, которое я испытывал раньше, когда я был на седьмом небе от счастья и чувствовал мотивацию продолжать идти дальше. Сейчас этого нет. Впервые в жизни я чувствую это», — добавил он.