«Чувствую себя одиноким»: Зверев просит психологической помощи

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев заявил, что страдает от проблем с психикой и думает обратиться к терапевту.
Во вторник Зверев проиграл в матче первого круга Уимблдона 72-й ракетке мира французу Артуру Риндеркнешу со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.
«Я бы сказал, что поменялся ментально. Иногда я чувствую себя на корте очень одиноким. Психологически мне сложно с тех пор, как прошел Открытый чемпионат Австралии. Пытаюсь найти способы выбраться из этой ямы, но я снова и снова в ней оказываюсь. В общем, я чувствую себя довольно одиноким в жизни в данный момент, и это не очень приятное чувство», — сказал Зверев на пресс-конференции.
«Возможно, впервые в жизни мне понадобится терапия. Я прошел через множество трудностей в публичном пространстве и в жизни в целом. Я никогда раньше не чувствовал себя таким опустошенным. Просто не хватает радости от всего, что я делаю. Это не обязательно связано с теннисом. Просто не хватает радости и за пределами тенниса. Даже когда я выигрываю матчи, как в Штутгарте или Галле, это не совсем то чувство, которое я испытывал раньше, когда я был на седьмом небе от счастья и чувствовал мотивацию продолжать идти дальше. Сейчас этого нет. Впервые в жизни я чувствую это», — добавил он.
До этого россиянин Андрей Рублев признавался, что после вылета в первом круге Уимблдонского турнира 2024 года он испытывал огромный стресс и у него возникли биполярное расстройство и сильное беспокойство. По его словам, в моральном плане ему помогли работа с психологом и разговоры с двукратным победителем турниров Большого шлема Маратом Сафиным.