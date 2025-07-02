Не Медведевым единым. Лондонская жара выжигает фаворитов Уимблдона

— Возможно, впервые в жизни мне понадобится помощь специалиста, — заявил Зверев. — Я прошел через множество трудных ситуаций в СМИ и в жизни. Но никогда раньше не чувствовал такого опустошения и одиночества. Я не получаю радости от всего, что я делаю. Это не обязательно связано с теннисом. Мне не хватает радости и на корте, и вне его. Думаю, у каждого бывает такое чувство, когда тебе не хочется просыпаться и идти на работу, независимо от того, что это за работа. У спортсменов подобное состояние сильно влияет на результаты. Единственный человек, который делает меня счастливым, — это дочь Майла. Но ей всего четыре года, и это я должен давать ей свою энергию, а не наоборот.