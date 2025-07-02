Не Медведевым единым. Лондонская жара выжигает фаворитов Уимблдона

Первый круг Уимблдонского турнира подарил вал сенсационных результатов. Мужская сетка одним махом лишилась более трети «сеяных» игроков — 13 из 32, в том числе четырех теннисистов первой десятки ATP. У женщин — десять апсетов, и впервые в открытой эре в стартовых матчах в Лондоне вылетели две представительницы топ-3 — американки Коко Гауфф и Джесика Пегула. В общем, если мы продолжим сокрушаться по поводу провала Даниила Медведева, надо учитывать, что он угодил в общий тренд. Среди причин называется жаркая погода в Великобритании при нехватке кондиционеров в домах, медленные мячи и общий недонастрой звезд, у каждого из которых есть свои причины для неудач.
Не хватает радости вне корта
В мужском турнире главная потеря — третья ракетка мира Александр Зверев, уступивший в пяти сетах 72-й ракетке мира Артуру Риндеркнеху из Франции (6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6). В нынешнем сезоне у немца с русскими корнями был шанс стать первой ракеткой мира, а теперь по итогам Уимблдона Зверев рискует вылететь из топ-3. Кроме того, снова упущен шанс выиграть титул «Большого шлема» — при том, что за десять лет звездной карьеры ни один «мейджор» Александру так и не покорился. Нынешнее разочарование столь велико, что на пресс-конференции уроженец Гамбурга заговорил о психологических проблемах, в которых не признавался даже в самые тяжелые времена разборок на личном фронте, судов и обвинений в семейном насилии.
— Возможно, впервые в жизни мне понадобится помощь специалиста, — заявил Зверев. — Я прошел через множество трудных ситуаций в СМИ и в жизни. Но никогда раньше не чувствовал такого опустошения и одиночества. Я не получаю радости от всего, что я делаю. Это не обязательно связано с теннисом. Мне не хватает радости и на корте, и вне его. Думаю, у каждого бывает такое чувство, когда тебе не хочется просыпаться и идти на работу, независимо от того, что это за работа. У спортсменов подобное состояние сильно влияет на результаты. Единственный человек, который делает меня счастливым, — это дочь Майла. Но ей всего четыре года, и это я должен давать ей свою энергию, а не наоборот.
Вылет Зверева дополнил печальную картину с главными надеждами мужского тенниса начала двадцатых. Помимо Александра, на нынешнем Уимблдоне провалились и Даниил Медведев, и Стефанос Циципас. Греческий игрок в недавнем прошлом также жаловался на психологические проблемы и утрату мотивации. Медведев в ментальном плане пока держится, хотя его друг и новая первая ракетка России Андрей Рублев на днях даже стал героем документального фильма, в котором рассказывается о борьбе с внутренними демонами. Рублев в Лондоне, к счастью, пока в обойме. В отличие об бывшего россиянина Александра Бублика, от которого ждали больших подвигов в столице Великобритании.
— Я контролировал весь матч, но упустил победу, — заявил представитель Казахстана после поражения от испанца Хауме Мунара (4:6, 6:3, 6:4, 6:7, 2:6). — Я плохо подавал, и у меня вообще мало что получалось. Я проиграл первый сет, было очень жарко. Игралось тяжело, но я нашел способ вернуться, придумал как выигрывать свои подачи. И то, что я не закрыл матч — это полностью моя вина.
Есть время перезагрузиться
Помимо Зверева, Медведева и Бублика, в списке авторов антисенсаций — итальянец Лоренцо Музетти (7-й номер «посева») и датчанин Хольгер Руне (8). Впрочем, тут как раз все понятно — оба играли с травмами. Музетти, прошлогодний полуфиналист Уимблдона, получил ее три недели назад на «Ролан Гаррос». А Хольгер Руне давно жалуется на проблемы с коленом, и сейчас оно подвело его в матче против чилийца Николаса Харри, когда скандинав вел 2:0 по сетам (итоговый счет 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6). А вот 30-я ракетка мира Денис Шаповалов после провала в матче с Мариано Навоне из Аргентины обрушился на организаторов турнира.
— Мячи просто ужасные. Тур превратился в посмешище, — высказал русский канадец традиционные в последние дни претензии многих проигравших звезд. — Трава стала медленнее грунта. Это даже не назвать травой.
Впрочем, идея, что корты Уимблдона в этом году слишком медленные, спорная. Многие игроки, наоборот, отмечают, что из-за погодных условий скорости возросли. Именно это порой превращает игру в лотерею.
— Трава — очень сложное покрытие, — заявила Джесика Пегула после неожиданного поражения от итальянки Элизабетты Коччаретто (2:6, 3:6). — В итоге возникает много странных моментов и удивительных отскоков. Если кто-то хорошо подает, иногда ты не можешь ничего этому противопоставить. Я провела не лучший матч, но не считаю, что сыграла плохо. Никакого провала не произошло. Просто соперница попадала все свои удары и действовала мощно, рисковала на второй подаче и умело меняла направления. Это был ее день. Чувствую, что должна была найти решение, но мне не удалось соответствовать ее уровню. Это всегда расстраивает.
— Мне очень не нравится проигрывать. И я разочарована тем, как я выступила на Уимблдоне. — призналась Коко Гауфф, недавняя победительница Открытого чемпионата Франции, уступившая в Лондоне Даяне Ястремской с Украины (6:7, 1:6). — Мне кажется, что я могла сыграть лучше в самые сложные моменты тай-брейка. Особенно после «Ролан Гаррос», где я чувствовала, что многому научилась в этих отрезках матча. Не буду слишком долго об этом говорить, потому что я хочу хорошо выступить на US Open. Может быть, проигрыш здесь в первом раунде — не самое худшее, что могло случится, потому что теперь у меня есть время перезагрузиться.
Два года назад Гауфф тоже уступила в первом круге Уимблдона (Софье Кенин), что не помешало ей потом выиграть Открытый чемпионат США-2023. Что касается Ястремской, то политически активную украинку теперь ждет взрывоопасная встреча с россиянкой Анастасией Захаровой. 95-я ракетка мира неожиданно одолела (6:2, 2:6, 6:1) опытнейшую белоруску Викторию Азаренко, автора нескольких рекордов WTA-тура.
Парад «чертиков из табакерки»
Если брать только результаты россиян, то, отодвинув в сторону новый провал Медведева, их нельзя назвать сильно неожиданными. Во второй круг прошли Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова. Ожидаемо вылетели Роман Сафиуллин, Полина Кудерметова и Анна Блинкова. Здесь почти все предсказуемо и в целом неплохо. Хотя комментарии Даниила Медведева после поражения от Бенжамена Бонзи (6:7, 6:3, 6:7, 2:6) несколько настораживают.
— Физически было непросто. Особенно в четвертом сете, когда я устал, соперник просто пробивал по линии, кроссом — все навылет, — отметил Даниил на пресс-конференции. — Четвертый сет получился самым тяжелым, и жара… Но я не стану говорить, что проиграл из-за погодных условий. Ведь Бенжамен тоже скажет, что жара ему не понравилась. Я сражался, старался. Но с первого же очка понял: что бы я ни делал, мяч не будет проскальзывать по траве, как мне хочется. Я не мог доставлять сопернику проблемы, а он мне — мог. Результат на табло — необходимо работать над игрой с такими оппонентами, особенно на харде.
— Реальность такова, что я в нынешнем сезоне чаще вылетал в четвертьфиналах, в четвертых кругах, — приводит слова Медведева Punto de Break. — Потом был турнир в Галле, и он придал мне уверенности. Там я отлично играл. Сейчас я не переживаю, а просто очень расстроен поражением. Но это не страшно, теперь пора переходить на хард. Если смогу играть так же, как в Галле, или даже как в Лондоне, то смогу вернуться в топ-10. Все зависит от одного-двух результатов. До конца года мне особо нечего защищать по очкам. Если буду хорошо выступать, возможно, смогу восстановить утраченные позиции.
С одной стороны, принято считать, что сенсации в спорте — это хорошо. Именно они отличают соревнования как зрелище от, например, театра, где сюжет известен заранее и интрига отсутствует. Однако любые потрясения хороши в меру, и то, что сейчас происходит на Уимблдоне, — уже за пределами разумного. Ведь именно звезды формируют интерес к любому шоу (в этом спорт и театр схожи). Подвиги андердогов хороши, когда являются приправой к основному блюду — битве сильнейших. А когда теннисный «мейджор» превращается в парад «чертиков из табакерки» — это плохо для рейтингов. Так что в общих интересах, чтобы в самое ближайшее время результаты ТБШ в Лондоне снова обрели стройность и логику.