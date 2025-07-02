Джокович испытал проблемы с желудком во время матча первого круга Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что испытывал проблемы с желудком по ходу матча первого круга Уимблдона против француза Александра Мюллера.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 в пользу 38-летнего серба, который является семикратным чемпионом Уимблдона. Он посеян на текущем турнире под шестым номером.
«Мне было плохо примерно 45 минут. Не знаю, что это за проблема с желудком, но я с этим боролся. Энергия вернулась после чудодейственных таблеток доктора, и мне удалось закончить матч на хорошей ноте. Честно говоря, я не рассматривал вариант отказа от продолжения борьбы. Чувствовал, что с желудком что-то не так, и надеялся, что все успокоится. Так и произошло», — цитирует Джоковича сайт Уимблдона.
Следующим соперником 24-кратного победителя турниров Большого шлема будет британец Дэниел Эванс.