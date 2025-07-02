«Это войдет в историю». Теннисный мир в шоке после вылета 23 звезд с Уимблдона

Почему наблюдается тенденция с массовым вылетом фаворитов? Трава — покрытие, которое больше всего приспособлено к сенсациям. Здесь игра идёт очень быстро, и любая ошибка на своей подаче максимально усложняет задачу сделать ответный брейк. Многие теннисисты после изнурительного грунтового сезона предпочитают практически не выступать на траве. Та же Кори Гауфф до Уимблдона провела на данном покрытии всего один матч, уступив на старте «пятисотника» в Берлине. У мужчин прошлогодний полуфиналист Лоренцо Музетти вообще впервые вышел на корт после «Ролан Гаррос», аналогичная ситуация у другого итальянца и финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Франсиско Серундоло, Паула Бадоса, Каролина Мухова, Марта Костюк до приезда в Лондон на траве провели от одного до трёх матчей.