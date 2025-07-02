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В первом раунде Уимблдона выбыло рекордное количество сеяных теннисистов

Ротенберг: в первом раунде Уимблдона выбыло рекордное число сеяных теннисистов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рекордное количество сеяных теннисистов выбыло в первом раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона, сообщает на своем сайте журналист Бен Ротенберг.

Среди закончивших борьбу в стартовом раунде американки Кори Гауфф (2-й номер посева) и Джессика Пегула (3), немец Александр Зверев (3), итальянец Лоренцо Музетти (7), датчанин Хольгер Руне (8) и россиянин Даниил Медведев (9).

В мужском и женском одиночных разрядах выбыли 23 из 64 сеяных игроков, что является самым высоким показателем за всю историю Уимблдона и повторением рекорда турниров Большого шлема с Открытого чемпионата Франции 2020 года. При этом один из сеяных теннисистов еще не завершил свой матч первого круга. Выбывание 13 сеяных среди мужчин — рекорд Уимблдона и повторение рекорда Большого шлема, установленного на Открытом чемпионате Австралии в 2004 году.

Кроме того, в первом раунде выбыли восемь игроков из первых десяток мужского и женского рейтингов, что, по данным Opta, является самым высоким показателем на турнирах Большого шлема в Открытую эру.

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