В первом раунде Уимблдона выбыло рекордное количество сеяных теннисистов

В мужском и женском одиночных разрядах выбыли 23 из 64 сеяных игроков, что является самым высоким показателем за всю историю Уимблдона и повторением рекорда турниров Большого шлема с Открытого чемпионата Франции 2020 года. При этом один из сеяных теннисистов еще не завершил свой матч первого круга. Выбывание 13 сеяных среди мужчин — рекорд Уимблдона и повторение рекорда Большого шлема, установленного на Открытом чемпионате Австралии в 2004 году.