«Удалили совместные фото и отписались друг от друга». Циципас и Бадоса, видимо, снова расстались

Греческий теннисист с русскими корнями Стефанос Циципас на фоне больших спортивных неудач, возможно, расстался со своей многолетней подругой, девятым номером рейтинга WTA Паулой Бадосой. Пара удалила совместные фото и видео в социальных сетях и отписалась друг от друга, что обычно свидетельствует о расставании публичных персон. Оба только что провалились на Уимблдоне, вылетев в первом же круге. Причем Стефонос снялся с матча против француза Валентина Роже (при счете 3:6, 2:6) на фоне обострения травмы спины, которая вообще может стоить ему карьеры. Очевидно, что проблемы на личном фронте — последнее, что нужно сейчас Циципасу.
Сражения на несколько фронтов
Стефанос и Паула на протяжении последних лет — самая яркая пара мирового тенниса. Об их романе стало известно летом 2023 года, причем теннисисты даже завели в социальных сетях совместный аккаунт «Цицидоса». В мае 2024-го объявили о расставании, но довольно быстро снова сошлись, констатировав, что не могут жить друг без друга. Циципас и Бадоса регулярно принимали участие в совместных фотосессиях и рекламных акциях, а также играли микст на выставочных турнирах. Ничего не предвещало разрыва.
Всего полтора месяца назад испанка и грек вместе мелькали на «Ролан Гаррос», публиковали счастливые селфи из Дислейленда и с совместного мини-отпуска в Греции, а также рассуждали в интервью о будущей свадьбе. Влюбленные вместе заявились в микст на Открытый чемпионат США-2025, а всего неделю назад представили публике ролик, в котором выбирали между греческой и испанской едой. Теперь он удален вместе с другим «романтическим контентом».
Свой разрыв пара пока не комментировала, но вполне вероятно, он произошел на фоне сумрачного настроения, в котором сейчас находится Стефанос (Степа, как называет его русская мама Юлия Сальникова). После фиаско в первом круге Уимблдона Циципас заявил, что «в настоящее время ведет сражения на нескольких фронтах» и переживает «самую сложную жизненную ситуацию, с которой когда-либо сталкивался». В первую очередь это связано с затянувшейся полосой теннисных неудач — на последних семи турнирах «Большого шлема» грек только дважды прошел дальше второго круга, в то время как поражения в ранних раундах стали почти нормой.
Нет волшебной палочки
В 2021 году Циципас был третьей ракеткой мира и играл в финале «Ролан Гаррос», а сейчас откатился на 26-ю строчку мирового рейтинга. В нынешнем сезоне Стефанос выиграл «пятисотник» в Дубае, но так и не выбрался из кризиса. Травма спины, из-за которой звездный теннисист снялся с итогового турнира 2023 года, никак не дает ему вернуться на прежний уровень. За год грек сменил трех тренеров, причем одним из уволенных отказался его отец Апостолос. И этот разрыв сопровождался мощным всплеском негативных эмоций в публичном пространстве. Среди прочего Циципас жаловался на утрату мотивации и личностный кризис.
— У меня было два или три очень хороших года в туре, я играл в отличный теннис и боролся за лидерство изо всех сил, — говорил Стефонос после провала на Открытом чемпионате Франции-2025. — Вернуться на победные рельсы было бы невероятно, но слова не имеют значения. Я должен показать, что готов полностью выкладываться на корте. Надеюсь, это станет реальностью, и еще покажу, на что способен. Я готов отдать все, что у меня есть, чтобы вернуться на прежний уровень.
После того как грека не вытащил из кризиса тренер Димитрис Хаджиниколау, был нанят Горан Иванишевич, который как раз завершил работу с Новаком Джоковичем. Знаменитый хорват сразу сказал, что «у него нет волшебной палочки». И нынешний провал Циципаса на Уимблдоне — лишнее подтверждение этого тезиса. Сказываются ли отношения с Бадосой на результатах Стефаноса — сказать сложно. А вот результаты на отношениях — наверняка. Ведь Паула тоже переживает не самый приятный период в карьере.
Родственные души
В Лондоне испанка, «посеянная» под девятым номером, уступила в первом круге (6:2, 3:6, 4:6) британке Кэти Болтер, занимающей 43-е место в рейтинге WTA. Эта неудача, скорее всего, будет стоить Бадосе места в первой десятке. Ранее в нынешнем сезоне 27-летняя теннисистка пережила многочисленные снятия с турниров из-за хронической травмы спины. Хотя год начинался очень оптимистично — с выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где Паула уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. «Я так устала он этого», — комментировала Бадоса свои многочисленные болячки.
«Я очень эмоциональный человек. Результаты едва ли не напрямую зависят от моего настроения, — рассказывала Паула в интервью журналу Glamour. — Когда я в порядке, в ладу с собой, спокойна и счастлива, я выступаю лучше. Мне нужно на сто процентов выкладываться на тренировке, но теннис сильно зависит от психологии, ты очень одинока на корте. Ты выходишь против соперницы, которая тоже хочет тебя обыграть. Это как шахматы. Каждую неделю ты достигаешь своего предела».
«Мы не только пара, мы родственные души, — говорил Циципас о своих отношениях с Паулой в интервью Bild. — Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое. Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать. Мы на одной волне, это духовная связь».
«Я перепробовал все, — прокомментировал Стефанос во время пресс-конференции в Лондоне свои нынешние попытки выбраться из игрового кризиса. — Я проделал невероятную работу со своей физической формой. Я сделал все, что мог, с физиотерапевтом. И прямо сейчас у меня нет ответов, что можно сделать еще. У меня есть предел, поэтому мне нужно получить окончательный ответ, хочу ли я что-то делать в ближайшие пару месяцев. Теннис — это процесс, в котором важно побеждать. Если вы не можете этого добиться, то нет смысла в это играть».