«Удалили совместные фото и отписались друг от друга». Циципас и Бадоса, видимо, снова расстались

«Мы не только пара, мы родственные души, — говорил Циципас о своих отношениях с Паулой в интервью Bild. — Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое. Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать. Мы на одной волне, это духовная связь».