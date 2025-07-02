«Я бы была не против». Наоми Осака — о возможных пятисетовиках у женщин на ТБШ

Честно говоря, мне кажется, из всех вещей, которые нужно сделать равными, эта может быть одной из самых придирчивых. Я всю свою жизнь живу, зная, что мужчины играют пять сетов, а женщины — три. Думаю, что немного сложно изменить этот менталитет, лично для меня", — приводит слова Осаки Tennis World USA.