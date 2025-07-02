«Уже одно это доказывает, какой она человек». Корне поделилась историей про Соболенко

«Она всегда казалась мне очень дружелюбной. Однажды, три года назад, на Открытом чемпионате США, и у меня были личные проблемы, я была не в лучшем состоянии в своей жизни, и плакала, прислонившись к столику в углу ресторана, изолированная от всех. Я беззвучно плакала. И Арина, которая собиралась выйти на корт на матч, встала со стула, прошла через весь зал, подошла, положила руку мне на плечо и спросила: “с тобой все в порядке?” Уже одно это немного доказывает, какой она человек, потому что в мире тенниса каждый сам за себя. Это меня очень тронуло, и помню, как сказала ей: “благодаря тебе мне уже немного лучше, в любом случае спасибо”, но я была действительно очень удивлена этим жестом» — приводит слова Корне We Love Tennis.