Арина Соболенко: надеюсь, на Уимблдоне сенсаций больше не будет, если понимаете, о чём я

— Очень грустно, что так много топ-игроков вылетели в первом круге. Как показывает время, лучше фокусироваться на себе и не смотреть на остальные результаты. Конечно, всё равно будешь понимать картину в целом, но лучше идти шаг за шагом и стараться изо всех сил в каждом матче. Стараюсь не обращать внимания, надеюсь, больше не будет таких сенсаций на турнире, если вы понимаете, о чём я (смеётся), — сказала Соболенко в интервью на корте.