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Фриц выиграл второй пятисетовик подряд и вышел в третий круг «Уимблдона»

Он обыграл Габриэля Диалло 3:6, 6:3, 7:6 (0), 4:6, 6:3 и вышел в третий круг «Уимблдона».

Источник: Спортс"

В первом круге Фриц прошел Джованни Мпетши Перрикара — 6:7 (6), 6:7 (8), 6:4, 7:6 (6), 6:4. Теперь у американца 14 побед в 25 пятисетовиках в карьере.

Дальше он поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Ботиком ван де Зандшульпом.