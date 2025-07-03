Фриц выиграл второй пятисетовик подряд и вышел в третий круг «Уимблдона»

В первом круге Фриц прошел Джованни Мпетши Перрикара — 6:7 (6), 6:7 (8), 6:4, 7:6 (6), 6:4. Теперь у американца 14 побед в 25 пятисетовиках в карьере.
Дальше он поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Ботиком ван де Зандшульпом.
Он обыграл Габриэля Диалло 3:6, 6:3, 7:6 (0), 4:6, 6:3 и вышел в третий круг «Уимблдона».
В первом круге Фриц прошел Джованни Мпетши Перрикара — 6:7 (6), 6:7 (8), 6:4, 7:6 (6), 6:4. Теперь у американца 14 побед в 25 пятисетовиках в карьере.
Дальше он поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина или Ботиком ван де Зандшульпом.