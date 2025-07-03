Теннисистка Вероника Кудерметова не вышла в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Эмме Наварро в матче второго круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Наварро, посеянной на турнире под 10-м номером. Кудерметова не получила номер посева. В третьем круге американка сыграет с победительницей встречи между чешкой Барборой Крейчиковой и американкой Кэролайн Доулхайд.
Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.
Наварро 24 года, она является десятой ракеткой мира. На счету спортсменки два титула WTA. В 2024 году американка дошла до полуфинала Открытого чемпионата США, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Действующей победительницей является Крейчикова.