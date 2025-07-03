Теннисистка Вероника Кудерметова не вышла в третий круг Уимблдона

Кудерметовой 28 лет, она располагается на 46-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA.