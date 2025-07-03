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Рыбакина оформила разгром за 26 минут и вышла в третий круг Уимблдона — 2025

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

В матче второго раунда Рыбакина, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с 77-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции и одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте час и три минуты. Причем на второй сет казахстанка затратила 26 минут.

За время игры Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустив три двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Саккари сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

Счет в личном противостоянии стал 5−1 в пользу Рыбакиной. Причем казахстанка выиграла четыре матча подряд.

В первом круге Рыбакина разгромила Элину Аванесян из Армении — 6:2, 6:1.

В третьем раунде Уимблдона-2025 казахстанка встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания, № 22) — Анна Калинская (Россия, № 39).

Напомним, в прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала Уимблдона, а в 2022 году казахстанка стала победительницей турнира «Большого шлема» (в 2023 пропустила защиту титула из-за болезни).