Рыбакина оформила разгром за 26 минут и вышла в третий круг Уимблдона — 2025

В матче второго раунда Рыбакина, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с 77-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции и одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте час и три минуты. Причем на второй сет казахстанка затратила 26 минут.