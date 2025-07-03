Шиманович и Детюк победили на старте парного разряда Уимблдонского турнира

Сегодня в матче 1/32 финала они переиграли нидерландский тандем Изабель Ховерлаг / Аранча Рус — 6:2, 6:2. Во втором раунде белорусско-чешский дуэт встретится с венгерско-российской парой Фанни Столлар / Ирина Хромачева.
В одиночном разряде первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/64 финала обыграла в двух партиях канадку Карсон Брэнстин — 6:1, 7:5, потом победила чешку Марию Боузкову — 7:6, 6:4, а завтра встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану.
Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом раунде одолела представительницу Франции Варвару Грачеву — 6:4, 6:7, 7:6, а в 1/32 финала проиграла украинке Элине Свитолиной — 2:6, 4:6. Виктория Азаренко в 1/64 финала уступила российской теннисистке Анастасии Захаровой — 2:6, 6:2, 1:6.
138-й по счету Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.