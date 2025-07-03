Лучший теннисист Казахстана вылетел с Уимблдона — 2025

Теннисисты провели на корте час и 26 минут. За это время казахстанец и итальянец два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету британцев три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.