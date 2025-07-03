В 3-м круге Уимблдона — семь россиян: Самсонова присоединилась к Рублёву, Мирре и другим

В первом сете теннисистки спокойно держали каждая свою подачу, не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Вероятность тай-брейка повышалась с каждым геймом, но его тем не менее не случилось. Ястремская, допустившая четыре двойные ошибки в стартовой партии, неудачно провела 11-й гейм, и Захарова с третьего брейк-пойнта взяла её подачу. Подавая на партию, россиянка столкнулась с проблемами, но, в отличие от соперницы геймом ранее, ушла с двойного брейк-пойнта и использовала первый же сетбол — 7:5 за 42 минуты.