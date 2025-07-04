Впервые в истории Уимблдона в ⅛ финала вышла лаки-лузер

Сьерра попала в основную сетку как лаки-лузер (заменив в последний момент одну из снявшихся теннисисток). Как сообщает Opta, в Открытой эре (с 1968 года) в женских соревнованиях на Уимблдоне лаки-лузер так далеко никогда не проходил.