Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в ⅛ финала Уимблдона-2025 в парном разряде

За матч россиянки один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Глисон/Гамарра-Мартинс один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.