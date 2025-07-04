Хачанов на Уимблдоне выиграл второй пятисетовик подряд! А Рублёв попал на Алькараса

Третий сет Хачанов тоже проиграл. Поначалу всё выглядело совсем безнадёжно: Карен отдавал гейм за геймом и дошёл до того, что Боржеш повёл 5:1. После этого россиянин включился и в восьмом гейме не позволил португальцу подать на партию. Хачанов был в двух очках от того, чтобы сравнять счёт, — в 10-м гейме было 5:4, 0:30 на подаче Боржеша. Однако Нуну больше не допускал ошибок и закончил сет — 6:4 за 42 минуты. Примечательно, что на сетболе Карен, игравший в том гейме напротив солнца, на задней линии просто не попал как следует по мячу — возможно, заходящее светило ослепило его.