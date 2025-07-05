МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас назвал матч четвертого круга Уимблдона против российского теннисиста Андрея Рублева большим вызовом. В пятницу Алькарас обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Рублев, который стал его соперником по четвертому кругу лондонского турнира Большого шлема, является 14-й ракеткой мира. Теннисисты встречались трижды, дважды побеждал испанец и один раз — россиянин. «Я думаю, он действительно сильный игрок, он очень хорошо играет на траве, любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, то любит заставлять соперника бегать из стороны в сторону. Будет очень сложно, потому что двигаться на траве сложнее всего. Я думаю, мы очень похожи, нам всегда нравится находить свой удар справа. У него также сильная подача. Честно говоря, это будет очень интересно. Встреча с Рублевым в четвертом раунде будет действительно большим вызовом. Я готов принять этот вызов. Мы уже играли большие матчи, и я рад снова с ним встретиться, впервые на траве», — приводит слова Алькараса с пресс-конференции The Tennis Letter.