Арина Соболенко: я даже рада тому, что случилось на «Ролан Гаррос»

«С одной стороны, я даже рада тому, что случилось на “Ролан Гаррос”, у меня была возможность сесть и всё переосмыслить, понять многое о себе. Я будто стала другим человеком, усвоила урок. Благодаря недавнему опыту я постоянно повторяла себе, что такое больше не может повториться. Что бы ни происходило на корте, нужно оставаться уважительной, спокойной и продолжать бороться. Я внушала себе, что справлюсь с давлением», — приводит слова Соболенко Punto de Break.