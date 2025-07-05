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Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.

В матче третьего круга посеянный под первым номером Синнер обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счетом 6:1, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

В четвертом круге соперником Синнера станет победитель матча Григор Димитров (Болгария, 19-й номер посева) — Себастьян Офнер (Австрия).

В другом матче итальянец Флавио Коболли (22) обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 6:2, 6:4, 6:2 и впервые в своей карьере пробился в четвертый круг турнира Большого шлема. Его следующим соперником станет победитель матча Марин Чилич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания).

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