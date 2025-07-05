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Людмила Самсонова повторила личный рекорд на Уимблдоне-2025

Российская теннисистка 19-я ракетка мира Людмила Самсонова повторила свой лучший результат на Уимблдоне.

Источник: Чемпионат.com

Российская теннисистка 19-я ракетка мира Людмила Самсонова повторила свой лучший результат на Уимблдоне. Сегодня, 5 июля, она обыграла австралийку Дарью Касаткину и вышла в четвёртый круг травяного турнира.

Впервые пробиться в ⅛ финала Уимблдона Самсоновой удалось в 2021 году.

Матч Самсоновой и Касаткиной продолжался 1 час 17 минут. За это время россиянка выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету австралийской спортсменки один эйс, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Людмила Самсонова поспорит с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина).