Людмила Самсонова повторила личный рекорд на Уимблдоне-2025

Матч Самсоновой и Касаткиной продолжался 1 час 17 минут. За это время россиянка выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету австралийской спортсменки один эйс, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из шести.