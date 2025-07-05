Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне

Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне и вышел в четвертый круг турнира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл сотый матч на Уимблдонском турнире, который проходит на травяных кортах Лондона.

Во встрече третьего раунда шестая ракетка турнира одержал победу над соотечественником Миомиром Кецмановичем со счетом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

В следующем круге бывшая первая ракетка мира сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (11-й номер посева), который ранее в субботу победил датчанина Аугуста Хольмгрена — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Результаты других матчей:

Григор Димитров (Болгария, 19) — Себастиан Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:0);

Лоренцо Сонего (Италия) — Брендон Накашима (США, 29) — 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:3).