Джокович одержал сотую победу на Уимблдоне

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл сотый матч на Уимблдонском турнире, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече третьего раунда шестая ракетка турнира одержал победу над соотечественником Миомиром Кецмановичем со счетом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.
В следующем круге бывшая первая ракетка мира сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (11-й номер посева), который ранее в субботу победил датчанина Аугуста Хольмгрена — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.
Результаты других матчей:
Григор Димитров (Болгария, 19) — Себастиан Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:0);
Лоренцо Сонего (Италия) — Брендон Накашима (США, 29) — 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:3).