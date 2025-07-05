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Ига Швёнтек поделилась, что ей нравится есть пасту с клубникой

Польская теннисистка бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала подписчикам в социальных сетях, что любит есть пасту с клубникой.

Источник: Чемпионат.com

Польская теннисистка бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала подписчикам в социальных сетях, что любит есть пасту с клубникой. Она назвала это особенностью польской кухни.

«Приходите, ребята, это польская особенность», — написала Швёнтек в социальных сетях.

Ранее пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вышла в ⅛ финала Уимблдона-2025. В третьем круге она обыграла американку Даниэль Коллинз (54-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Швёнтек поспорит с датчанкой Кларой Таусон (22-я ракетка мира), которая в третьем круге обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.