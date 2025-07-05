Ига Швёнтек поделилась, что ей нравится есть пасту с клубникой

Ранее пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вышла в ⅛ финала Уимблдона-2025. В третьем круге она обыграла американку Даниэль Коллинз (54-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Швёнтек поспорит с датчанкой Кларой Таусон (22-я ракетка мира), которая в третьем круге обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.