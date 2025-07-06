«Не тот результат, которого я хотела». Рыбакина снова не оправдала ожиданий на Уимблдоне

Бывшая чемпионка Уимблдонского теннисного турнира Елена Рыбакина показала худший результат в карьере на «мейджоре» в Лондоне. 26-летняя представительница Казахстана проиграла со счетом 6:7, 3:6 датчанке Кларе Таусон в третьем круге британского «Большого шлема», не смогла защитить 650 рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал и продолжит падение в рейтинге как минимум до 13-го места. Все это усложняет дальнейшую карьеру бывшей россиянки и ставит под вопрос правильность стратегии по продолжению сотрудничества с тренером Стефано Вуковым, который в настоящее время отбывает дисквалификацию за абьюз в отношении своей подопечной.
Уимблдон-2025. Женщины. Третий круг
Клара Таусон (Дания, 23) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — 7:6 (8:6), 6:3.
Работаем над тем же — стабильностью
«Определенно, это не тот результат, которого я хотела, — заявила после вылета с Уимблдона Рыбакина. — И конечно, не та игра, которую хотела показать. Но постараюсь вынести из этого турнира только положительное и подготовиться к следующим выступлениям. Слишком много невынужденных ошибок с моей стороны. Подача совсем не получалась, а без нее мне очень тяжело играть. Я подходила к турниру не в лучшей форме, поэтому мне нужно было сыграть больше матчей, чтобы почувствовать уверенность. В целом, работаем над тем же — стабильностью. Физически после предсезонки не вышла на нужный уровень. Мы стараемся выстроить все заново, вернуть мой прежний теннис. Думаю, сейчас уже получше, но я все еще не там, где хотелось бы».
Считается, что травяные корты очень подходят Елене по физическим параметрам и стилю игры, однако после сенсационной победы в Лондоне в 2022 году Рыбакина на этом покрытии не блещет. На этот раз сама теннисистка одной из причин неудачи назвала ветер, к которому она якобы не сумела приспособиться в игре против Таусон. Экс-чемпионка Уимблдона ожидала, что организаторы поставят ее матч на центральный или первый корт, которые лучше защищены от непогоды. Но в итоге ей пришлось сражаться на втором корте, что могло повлиять на результат. «В любом случае условия были одинаковыми для обеих соперниц, просто я не смогла адаптироваться», — приводит оправдания представительницы Казахстана Punto de Break.
После триумфа на Уимблдоне-2022 в карьере Рыбакиной были еще финал Открытого чемпионата Австралии-2023 и полуфинал британского ТБШ-2024, что очень неплохо для теннисистки, которую в свое время списали в России как бесперспективную. Но в целом регресс Елены в последние два сезона очевиден. Она давно не в «большой тройке», и титул WTA-500 в Страсбурге-2025 не спасает ситуацию. Проблемы со здоровьем, мучившие девушку ранее, вроде бы позади. Однако тема тренерского штаба и вытекающие из этого вопросы психологического настроя и стабильности, видимо, остаются. Горан Иванишевич, который сотрудничал с Рыбакиной с ноября 2024-го по январь 2025-го, назвал опыт работы с ней «запихиванием пальца в электрическую розетку».
Нужно позволить ей принимать решения самостоятельно
Осенью 2024 года многолетний наставник и бойфренд Рыбакиной Стефано Вуков был лишен тренерской лицензии WTA за то, что регулярно оказывал на девушку психологическое давление, в том числе заставляя ее выходить на корт травмированной. В результате расследования, которое было организовано после жалобы теннисистки, выяснилось, что хорват оскорблял свою подопечную, называя глупой и утверждая, что без него она «до сих пор собирала бы картошку в России». Стефано регулярно доводил Елену до слез и подвергал психологическому насилию, а также заставлял уроженку Москвы «выходить за рамки физических возможностей», в результате чего Елена подорвала свое здоровье.
Однако буквально через несколько месяцев после ссоры Рыбакина простила своего возлюбленного и продолжила с ним совместную работу. Елена неоднократно защищала Вукова публично, а сам тренер подал апелляцию на свое отстранение. При этом лицензии у Стефано нет до сих пор, и он занимается с казахстанкой неофициально. В WTA-туре по этому поводу полярные мнения. Некоторые считают, что абьюзер «промыл своей ученице мозги» и полностью контролирует ее поведение, что сказывается и на результатах талантливой спортсменки. Другие же полагают, что у спортивной организации нет права вмешиваться в личную жизнь игроков. В защиту Вукова, в частности, выступал французский специалист Патрик Муратоглу, которого в прошлом также подозревали в романах со звездными воспитанницами.
«Рыбакина — взрослый человек. И не думаю, что какая-либо общественная структура имеет право судить о личной жизни людей, — заявил Муратоглу в интервью Tennis World USA. — Карьера теннисистки коротка. Если она выбирает тренера, который делает ее успешной, и не видит никаких проблем в том, как с ней общаются, нужно позволить ей принимать решения самостоятельно. Кто будет платить за последствия того, что ее карьера уже будет не такой, как прежде? Расследование и дисквалификация тренера навредили спортсменке. В итоге у нее далеко не такие результаты, как были в прошлом».
Бывшим россиянам не повезло
Сложно судить однозначно, является ли кризис в карьере Рыбакиной результатом личных проблем, или она в принципе достигла предела своих возможностей в 2022—2023 годах и теперь ни за что не вернется в топ, подобно многим «одноразовым чемпионкам». В конце концов, в женском туре многие девушки сожительствует со своими тренерами и спарринг-партнерами, и в ходе служебных романов, как в любых отношениях, случаются размолвки, которые отражаются на игре. Однако со временем звездным девушкам, как правило, удается найти психологический баланс. Хотя, возможно, Елене сделать это сложнее, поскольку она привыкла сдерживать эмоции и оставаться наедине со своими переживаниями.
В нынешнем сезоне на травяных турнирах Рыбакина не добилась больших успехов. Она дважды доходила до четвертьфиналов, а на Уимблдоне оступилась уже в третьем круге в игре с соперницей, которая никогда не преодолевала барьер первого круга на британском «мейджоре». Правда, в нынешнем сезоне у Таусон, которая также тренируется под началом своего бойфренда, случился большой прорыв. В четвертом круге Клару ждет поединок с бывшей первой ракеткой мира полькой Игой Светнек. На этом этапе также выступят четыре россиянки — Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. С учетом выхода в четвертый раунд мужской сетки Андрея Рублева и Карена Хачанова, мы имеем самую успешную первую неделю Уимблдона для представителей России с 2008 года.
А вот для бывших россиян все сложилось крайне неудачно. Помимо Рыбакиной, вылетели Элина Аванесян из Армении (как раз от Рыбакиной в первом круге), Варвара Грачева из Франции (от Александры Соснович в первом круге), Юлия Путинцева из Казахстана (от Аманды Анисимовой в первом круге) и Дарья Касаткина из Австралии. Последняя уступила в третьем раунде Людмиле Самсоновой, перешедшей под флаг России после выступления за Италию. У мужчин экс-россиянине, представляющие Казахстан, не сумели выиграть ни одного матча. Александр Шевченко зачехлил ракетку после встречи с Райлли Опелкой, а Александр Бублик не справился с Хауме Мунаром.