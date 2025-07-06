«Не тот результат, которого я хотела». Рыбакина снова не оправдала ожиданий на Уимблдоне

«Определенно, это не тот результат, которого я хотела, — заявила после вылета с Уимблдона Рыбакина. — И конечно, не та игра, которую хотела показать. Но постараюсь вынести из этого турнира только положительное и подготовиться к следующим выступлениям. Слишком много невынужденных ошибок с моей стороны. Подача совсем не получалась, а без нее мне очень тяжело играть. Я подходила к турниру не в лучшей форме, поэтому мне нужно было сыграть больше матчей, чтобы почувствовать уверенность. В целом, работаем над тем же — стабильностью. Физически после предсезонки не вышла на нужный уровень. Мы стараемся выстроить все заново, вернуть мой прежний теннис. Думаю, сейчас уже получше, но я все еще не там, где хотелось бы».