«Я был поражён». Шелтон — о беседах с Федерером про тактику в теннисе

«У Фрица очень аналитическое мышление — он знает, почему выигрывает или проигрывает, сразу после выхода с корта. Он разговаривает со своей командой прямо во время матча, сам говорит им, какие корректировки считает нужными. Также Тиафо отлично принимает решения по ходу — он всё очень быстро обрабатывает. Но больше всего меня впечатлили мои разговоры с Федерером. Он постоянно смотрит теннис, умеет невероятно просто объяснять игру и по-настоящему страстно относится к этому спорту. Я несколько раз говорил с ним о тактике и был поражён», — сказал Шелтон на пресс-конференции Уимблдона.