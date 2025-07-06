«Хочу сделать ещё один шаг вперёд». Хачанов — о выходе в ¼ финала Уимблдона

— Если честно, сегодня я показал действительно отличный теннис — по крайней мере, со своей стороны (смеётся). Прошлый сезон… Я ведь пропустил травяной сезон-2023 из-за травмы, так что на траве не играл два года. И тогда я думал: «О, я не люблю траву. Не хочу сюда возвращаться». Но в этом году всё по-другому. Я снова начал любить играть на траве, правда. Не знаю, что ещё сказать. Я безумно счастлив снова быть в восьмёрке сильнейших, снова в четвертьфинале Уимблдона. Определённо, я хочу сделать ещё один шаг вперёд, — сказал Хачанов в интервью на корте после матча четвёртого круга турнира.