Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хочу сделать ещё один шаг вперёд». Хачанов — о выходе в ¼ финала Уимблдона

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями после выхода в ¼ финала Уимблдона-2025.

Источник: Чемпионат.com

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями после выхода в ¼ финала Уимблдона-2025. В матче четвёртого круга Хачанов был сильнее поляка Камиля Майхшака (109-й номер рейтинга) 6:4, 6:2, 6:3.

— Что для тебя значит снова оказаться в четвертьфинале именно здесь?

— Если честно, сегодня я показал действительно отличный теннис — по крайней мере, со своей стороны (смеётся). Прошлый сезон… Я ведь пропустил травяной сезон-2023 из-за травмы, так что на траве не играл два года. И тогда я думал: «О, я не люблю траву. Не хочу сюда возвращаться». Но в этом году всё по-другому. Я снова начал любить играть на траве, правда. Не знаю, что ещё сказать. Я безумно счастлив снова быть в восьмёрке сильнейших, снова в четвертьфинале Уимблдона. Определённо, я хочу сделать ещё один шаг вперёд, — сказал Хачанов в интервью на корте после матча четвёртого круга турнира.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Карен Хачанов сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джордан Томпсон (Австралия).