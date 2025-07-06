Определился соперник Хачанова в четвертьфинале Уимблдона

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц на отказе австралийца Джордана Томпсона прошел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.
В четвертом круге при счете 6:1, 3:0 в пользу Фрица (5-й номер посева) Томпсон не смог продолжить борьбу из-за травмы.
В четвертьфинале пятая ракетка мира Фриц сыграет с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под 17-м номером. Американец повторил свой лучший результат на Уимблдоне, он доходил до этой стадии в 2022 и 2024 годах.