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Определился соперник Хачанова в четвертьфинале Уимблдона

Пятая ракетка мира Тейлор Фриц сыграет с Хачановым в четвертьфинале Уимблдона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц на отказе австралийца Джордана Томпсона прошел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.

В четвертом круге при счете 6:1, 3:0 в пользу Фрица (5-й номер посева) Томпсон не смог продолжить борьбу из-за травмы.

В четвертьфинале пятая ракетка мира Фриц сыграет с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под 17-м номером. Американец повторил свой лучший результат на Уимблдоне, он доходил до этой стадии в 2022 и 2024 годах.