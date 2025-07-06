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Евгений Кафельников оценил шансы на победу Рублёва в матче с Алькарасом на Уимблдоне

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче ⅛ финала Уимблдона-2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: Чемпионат.com

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва в матче ⅛ финала Уимблдона-2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Какие шансы у Рублёва против Алькараса? Шансы призрачные. Я не буду выделять какие-то сильные стороны у Рублёва здесь. И я не его наставник, чтобы ему что-то советовать. Как уже сказал, Алькарас — явный фаворит в этом матче. Допустим, шансы 90 на 10 в пользу испанца», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Матч между Андреем Рублёвым и Карлосом Алькарасом запланирован на 6 июля.