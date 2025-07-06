Павлюченкова — в четвертьфинале Уимблдона! Выбила британку, несмотря на крупный скандал

Немецкий арбитр Нико Хельверц со своего места на вышке был обязан видеть, куда приземлился мяч, но по современному протоколу он не мог вмешаться в очевидную ситуацию. Хельверц сообщил Павлюченковой, что видел аут, однако ничего не может сделать. Нико назначил переигровку, которая сложилась для россиянки неудачно. Она проиграла важнейший розыгрыш, а затем потеряла и свою подачу. В переходе Павлюченкова сказала немецкому арбитру: «Они только что украли у меня гейм». И в чём она была неправа?!