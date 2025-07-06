«Не выдадим секрет!» Ветераны Джокович и Чилич смеются после выноса молодёжи на Уимблдоне

Случай Чилича несколько иной. Любители тенниса наблюдают настоящее возрождение уже забытого многими ветерана. Марин обеспечил себе взлёт с 83-го на 65-е место в рейтинге ATP, а в случае довольно реалистичного успеха в четвёртом круге с итальянцем Флавио Коболли поднимется ещё на восемь позиций. Дальше его может ждать Джокович, которого пройти заметно сложнее (особенно с учётом статистики 2−19 по личным встречам не в пользу Марина). Но Чилич при пересечении с Новаком просто постарается получить удовольствие от игры и наверняка как минимум создаст сербу некоторые трудности на корте в этом процессе.