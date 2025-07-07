Чуда не случилось. Рублёв на Уимблдоне взял сет у Алькараса, но всё равно уступил

«Каково играть против него? Не знаю. В наших последних матчах он меня уничтожил, особенно в Турине. Со мной он играл невероятно. Такое же чувство, как и во встречах с Синнером. Ты играешь против лучших теннисистов. Они знают, как делать вcё. Знают, как бить, защищаться, терпеть. Они знают, как быть сильными психологически, как подавать, принимать. Это как: ладно, у меня будет шанс, если я сыграю сегодня в свой лучший теннис, а если покажу слабости — мне конец. Поэтому нельзя показывать никаких слабостей. В некоторых встречах можно немного расслабиться и всё равно победить, потому что ты намного впереди в счёте и лучше как теннисист. А с ним одно или два очка стоят всего матча», — цитирует его Punto de Break.