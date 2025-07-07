Рублев объяснил, в чем его превосходят сильнейшие теннисисты

«Это было тяжело. Думаю, в этом и заключается разница между мной и лучшими игроками — когда я хоть немного теряю концентрацию, я проигрываю сет. Я позволил ему выиграть второй сет без усилий. Там были только мои ошибки. Я играл хорошо и имел шансы в третьем сете, но не смог ими воспользоваться. Это урок для меня. Я учусь быть добрее к себе. Сегодня я смог оставаться позитивным до конца и бороться, не говоря себе ничего плохого», — цитирует Рублева Punto de Break.