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Рублев объяснил, в чем его превосходят сильнейшие теннисисты

Рублев заявил, что проиграл Алькарасу на Уимблдоне из-за потери концентрации.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев, комментируя свое поражение в матче против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на Уимблдоне, отметил, что разница между ним и сильнейшими игроками в туре заключается в том, что они наказывают за малейшую потерю концентрации.

В воскресенье Алькарас обыграл Рублева в четвертом круге Уимблдонского турнира со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Россиянин занимает 14-е место в рейтинге ATP.

«Это было тяжело. Думаю, в этом и заключается разница между мной и лучшими игроками — когда я хоть немного теряю концентрацию, я проигрываю сет. Я позволил ему выиграть второй сет без усилий. Там были только мои ошибки. Я играл хорошо и имел шансы в третьем сете, но не смог ими воспользоваться. Это урок для меня. Я учусь быть добрее к себе. Сегодня я смог оставаться позитивным до конца и бороться, не говоря себе ничего плохого», — цитирует Рублева Punto de Break.

Высшее достижение Рублева на Уимблдоне — выход в четвертьфинал в 2023 году.