«Правила в пользу британки». Россиянку поддержали после судейского скандала на Уимблдоне

«Я видела пару матчей в Майами, когда мяч был явно в ауте, в коридоре, но система не сработала, и судья на вышке был сбит с толку. Судьям на вышке нужно иметь чёткий план на такие случаи, потому что сейчас они немного теряются. Начинают всем звонить, не знают, что делать, вместо того чтобы принять чёткое решение: “Система легла, значит, я возьму инициативу и приму решение сам”. И, наверное, нам нужна система, как в футболе, чтобы можно было пересмотреть.



Думаю, судья сегодня чувствовал себя немного неловко. Думаю, он считал, что ему надо было взять инициативу и определить аут. Потому что сказал мне, что видел аут. Но я выиграла матч, так что не хотела углублять эту тему, создавать плохой вайб. Хотела насладиться моментом — я выиграла, вышла в четвертьфинал. Сейчас всё хорошо. Однако в случае поражения я бы сказала, что ненавижу Уимблдон и никогда сюда не вернусь. Сказала бы, что ненавижу траву и Уимблдон», — сказала Павлюченкова.