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Соболенко: «Я всегда мечтала выиграть Уимблдон. Очень надеюсь, что смогу это испытать»

Белорусская теннисистка, лидер мирового рейтинга Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с немкой Лаурой Зигемунд в четвертьфинале Уимблдона и призналась, что всегда мечтала выиграть этот турнир.

Источник: Getty Images

«Играть против Лауры будет сложно. Особенно на траве. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Для меня главное — не спешить и не расстраиваться из-за их игры, а сосредоточиться на себе. Если я покажу свой уровень, если буду сосредоточена на себе и буду бороться за каждое очко, то знаю, что у меня достаточно разнообразный и сильный теннис, чтобы справиться с этими сложными ударами.

Поднять этот трофей всегда было моей мечтой. Я пока этого не достигла. У меня было много разочарований здесь. Поэтому я очень надеюсь, что однажды смогу это испытать, и мы сможем поговорить о том, насколько мечта соответствовала реальности», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

На данный момент лучшим результатом белоруски на Уимблдоне является выход в полуфинал в 2021 и 2023 годах.