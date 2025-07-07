Соболенко: «Я всегда мечтала выиграть Уимблдон. Очень надеюсь, что смогу это испытать»

«Играть против Лауры будет сложно. Особенно на траве. Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Для меня главное — не спешить и не расстраиваться из-за их игры, а сосредоточиться на себе. Если я покажу свой уровень, если буду сосредоточена на себе и буду бороться за каждое очко, то знаю, что у меня достаточно разнообразный и сильный теннис, чтобы справиться с этими сложными ударами.



Поднять этот трофей всегда было моей мечтой. Я пока этого не достигла. У меня было много разочарований здесь. Поэтому я очень надеюсь, что однажды смогу это испытать, и мы сможем поговорить о том, насколько мечта соответствовала реальности», — приводит слова Соболенко Punto de Break.