Тренер Андреевой: «Если я выигрывала Уимблдон, то и у Мирры есть хорошие шансы на титул»

«Мирра — очень особенный игрок, и она очень совершенна во всем, что делает, но при этом ей есть куда стремиться. Я думаю, ей есть чему поучиться.



Если я выигрывала Уимблдон, будучи более грунтовым игроком, то, думаю, у нее есть хорошие шансы на титул.



Мне потребовалось много попыток, прежде чем я стала более комфортно ощущать себя на траве [и выиграла Уимблдон]. Но я считаю, если Мирра будет играть с открытым сердцем и не злиться после промахов, то у нее будет игра, которая сможет принести ей победу», — приводит слова Мартинес BBC Sport.