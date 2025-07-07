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Тренер Андреевой: «Если я выигрывала Уимблдон, то и у Мирры есть хорошие шансы на титул»

Чемпионка Уимблдона — 1994 Кончита Мартинес, тренер первой ракетки России Мирры Андреевой, высказалась о шансах 18-летней россиянки выиграть Уимблдонский турнир в 2025 году.

Источник: Getty Images

«Мирра — очень особенный игрок, и она очень совершенна во всем, что делает, но при этом ей есть куда стремиться. Я думаю, ей есть чему поучиться.

Если я выигрывала Уимблдон, будучи более грунтовым игроком, то, думаю, у нее есть хорошие шансы на титул.

Мне потребовалось много попыток, прежде чем я стала более комфортно ощущать себя на траве [и выиграла Уимблдон]. Но я считаю, если Мирра будет играть с открытым сердцем и не злиться после промахов, то у нее будет игра, которая сможет принести ей победу», — приводит слова Мартинес BBC Sport.

В понедельник, 7 июля, 18-летняя россиянка сыграет против американки Эммы Наварро в рамках ⅛ финала Уимблдона. Матч начнется не раньше 17:30 мск.

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