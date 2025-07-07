Самсонова — впервые в карьере в четвертьфинале Уимблдона! Это её рекорд на «Шлемах»

Первой из россиянок на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в понедельник вышла 30-летняя Александрова. Дебютировавшая в туре ещё в 2016 году Екатерина лишь третий раз в карьере пробилась в четвёртый круг ТБШ. Ранее на этой стадии она выступала два года назад на Уимблдоне-2023 и месяц назад на «Ролан Гаррос» — 2025. В обоих указанных случаях шансов пробиться в восьмёрку лучших фактически не было — на лондонской траве она в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко (4:6, 0:6), а на парижском грунте последовало похожее поражение от американки Кори Гауфф (0:6, 5:7).