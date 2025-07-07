Американец выиграл на траве 12 матчей из 13. Теперь Хачанов побьётся с ним на Уимблдоне

«Хороший игрок, разве нет? С Тейлором мы в прошлом году играли пару, было весело. Мы каждый день тренировались, его тренер Майкл любил повторять: “Давайте сыграем пару геймов?” И сейчас, когда вижу Тейлора, всегда шучу: “О, сыграем пару геймов?” И вот мы в четвертьфинале. Он топ-игрок. С тех пор как он вернулся в топ-10, дошёл до своего первого финала “Шлема”, это добавило ему уверенности, он смог показывать стабильно хорошие результаты. Он — один из фаворитов на траве, перед Уимблдоном выиграл два турнира. Будет непростой матч, а что ещё ожидать в четвертьфинале? Стараешься встречаться с лучшими игроками», — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.