Мирра — четвёртая россиянка в четвертьфинале Уимблдона! Такого не было 20 лет!

Последний раз четыре представителя российского тенниса играли на этой стадии английского мэйджора в далёком 2005 году — ровно 20 лет назад. Тогда подобный успех оформили Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. И вот повторение столь классного результата. Интересно, что заодно Мирра стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал английского «Шлема» за последние 20 лет, со времён как раз Шараповой в 2005-м (18 лет 62 дня у обеих на момент старта турнира).