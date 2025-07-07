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Синнер о травме Димитрова: «Тяжело видеть его в таком положении — он заслуживал выйти в следующий раунд»

Болгарин снялся с четвертого круга «Уимблдона» из-за травмы грудной мышцы. Это произошло при счете 6:3, 7:5, 2:2 в пользу Димитрова.

Источник: Спортс"

"Не знаю, что сказать. Он выдающийся игрок, и, думаю, сегодня все это видели.

Последние пару лет ему не везло. Он великолепный игрок и хороший друг. Мы хорошо ладим и вне корта. Тяжело видеть его в таком положении — он заслуживал выйти в следующий раунд. Надеюсь, он быстро восстановится. Ему просто очень не повезло.

Для меня это не победа. Это просто очень неприятный момент для всех нас.

На последних «Шлемах» он много боролся с травмами. Видеть его снова с таким повреждением очень тяжело и грустно. Мы все видели его реакцию и то, как теннис для него важен. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Это не тот конец, которого мы ждали. Желаем ему всего наилучшего, давайте ему поаплодируем", — сказал Синнер в интервью на корте.