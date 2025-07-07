Синнер о травме Димитрова: «Тяжело видеть его в таком положении — он заслуживал выйти в следующий раунд»

На последних «Шлемах» он много боролся с травмами. Видеть его снова с таким повреждением очень тяжело и грустно. Мы все видели его реакцию и то, как теннис для него важен. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Это не тот конец, которого мы ждали. Желаем ему всего наилучшего, давайте ему поаплодируем", — сказал Синнер в интервью на корте.