Драма Димитрова: вел 2:0 против Синнера, снялся из-за травмы и покинул корт в слезах

«Он невероятный игрок, и сегодня это все видели. Ему очень не везет в последние пару лет. Он потрясающий теннисист и мой хороший друг. Надеюсь, он быстро восстановится. Я совсем не считаю это победой, это просто несчастливый момент, который нам пришлось наблюдать.



На турнирах “Большого шлема” он часто сталкивался с травмами, и видеть его снова в такой ситуации очень тяжело. Его реакция демонстрирует, как сильно он любит этот спорт, и он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Спасибо, что пришли, но это не тот финал, который мы хотели видеть, и это очень грустно. Давайте поаплодируем Григору и его команде», — сказал Янник.