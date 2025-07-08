Драма Димитрова: вел 2:0 против Синнера, снялся из-за травмы и покинул корт в слезах

Уимблдон. Мужчины. Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19) — 3:6, 5:7, 2:2 отказ Димитрова.
В ⅛ финала Уимблдона чуть не произошла сенсация. Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл два сета Григору Димитрову и был близок к поражению, но итальянца спас несчастный случай: соперник снялся из-за травмы грудной мышцы. Причем произошло это максимально неожиданно.
Ничто не предвещало беды
В двух сетах Димитров показал отлично продуманный теннис. Классно подавал, качественно работал в хафкорте и мучил Янника слайсами. Более того, Синнер в какой-то момент выглядел находящимся на полпути к тому, чтобы сняться с матча — в самом начале игры он неудачно упал на правый локоть. Пришлось даже прибегнуть к помощи врачей. Позднее он свалился на траву еще раз и снова взялся за руку, явно испытывая дискомфорт.
И вот дело дошло до четвертого гейма третьего сета. Димитров выполнил эйс и сделал счет 2:2, а потом резко сел на корт и схватился за грудь с правой стороны. Синнер увидел, что что-то не так — и побежал к Григору, чтобы поинтересоваться его состоянием.
«Моей грудной мышце конец», — сказал Димитров ему. Этот момент попал в трансляцию.
Затем на корте появились медики, которым болгарин сообщил, что получил травму. Болельщики на трибунах выглядели встревоженно, а на Роджере Федерере не было лица.
Григора отвели на скамейку, где он продолжил общение с врачами, а потом ушел в подтрибунку. Когда вернулся, все сразу стало ясно — Димитров пошел благодарить Синнера за игру и сниматься с матча. В этот момент на глазах у него были слезы. Когда он прощался с судьей на вышке, он даже не мог поднять руку.
Синнер — откровенный
Янник сначала помог Григору упаковать вещи, отнес его сумку, а потом вернулся, чтобы дать интервью на корте. В нем итальянец признался, что не заслужил победу.
«Он невероятный игрок, и сегодня это все видели. Ему очень не везет в последние пару лет. Он потрясающий теннисист и мой хороший друг. Надеюсь, он быстро восстановится. Я совсем не считаю это победой, это просто несчастливый момент, который нам пришлось наблюдать.
На турнирах “Большого шлема” он часто сталкивался с травмами, и видеть его снова в такой ситуации очень тяжело. Его реакция демонстрирует, как сильно он любит этот спорт, и он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Спасибо, что пришли, но это не тот финал, который мы хотели видеть, и это очень грустно. Давайте поаплодируем Григору и его команде», — сказал Янник.
Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с американцем Беном Шелтоном. Димитров в пятый раз подряд покидает турнир «Большого шлема», отказываясь от продолжения борьбы посреди игры. Прямо сейчас Григор, возможно, самый невезучий теннисист мира. То, что снова произошло с ним, может разбить сердце любому.
Болгарин только один раз в своей карьере оказывался сильнее первой ракетки мира — в 2013-м закрыл Новака Джоковича в Мадриде. Как же он был близок сейчас!