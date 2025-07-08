Кирьос рассказал о планах провести «Битву полов» с Соболенко

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил о планах проведения в конце 2025 года показательного матча «Битва полов» против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.
«Мы с Соболенко думаем провести битву полов в конце года. Корт на ее стороне будет немного меньше, а у меня будет только первая подача. Мы планируем сыграть в Гонконге. Честно говоря, я очень нервничаю по этому поводу, ведь сейчас она в самом расцвете сил», — сказал Кирьос в интервью Talk Sport.
Наиболее известная «Битва полов» в теннисе произошла в 1973 году в Хьюстоне (Техас), в которой ветеран мужского тенниса Бобби Риггс проиграл одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг.
Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде. Соболенко — трехкратная победительница турниров Большого шлема, всего в активе 27-летней белоруски 20 титулов WTA.