Кирьос рассказал о планах провести «Битву полов» с Соболенко

«Мы с Соболенко думаем провести битву полов в конце года. Корт на ее стороне будет немного меньше, а у меня будет только первая подача. Мы планируем сыграть в Гонконге. Честно говоря, я очень нервничаю по этому поводу, ведь сейчас она в самом расцвете сил», — сказал Кирьос в интервью Talk Sport.