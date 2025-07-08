Синнер заявил, что не чувствует себя победителем матча против Димитрова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что не чувствует себя победителем матча четвертого круга Уимблдонского турнира против болгарского теннисиста Григора Димитрова.
В понедельник посеянный под 19-м номером болгарин снялся из-за травмы с матча против Синнера после двух выигранных сетов и покинул корт со слезами на глазах. Димитров снялся с пятой игры подряд на турнирах Большого шлема. Ранее он не смог завершить встречи на Уимблдоне-2024, Открытом чемпионате США (2024), Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).
«Я не воспринимаю это как победу. Ему так не везло последние пару лет. Он много боролся с травмой, и видеть, как он снова ее получает, очень тяжело. Он мой хороший друг. Мы все видели, как он боролся. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Не такой конец матча мы все хотели бы видеть. Желаем ему всего наилучшего», — цитирует Синнера сайт турнира.
В четвертьфинале Уимблдона Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном (10-й номер посева).