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Синнер заявил, что не чувствует себя победителем матча против Димитрова

Синнер заявил, что не чувствует себя победителем после снятия Димитрова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что не чувствует себя победителем матча четвертого круга Уимблдонского турнира против болгарского теннисиста Григора Димитрова.

В понедельник посеянный под 19-м номером болгарин снялся из-за травмы с матча против Синнера после двух выигранных сетов и покинул корт со слезами на глазах. Димитров снялся с пятой игры подряд на турнирах Большого шлема. Ранее он не смог завершить встречи на Уимблдоне-2024, Открытом чемпионате США (2024), Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).

«Я не воспринимаю это как победу. Ему так не везло последние пару лет. Он много боролся с травмой, и видеть, как он снова ее получает, очень тяжело. Он мой хороший друг. Мы все видели, как он боролся. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Не такой конец матча мы все хотели бы видеть. Желаем ему всего наилучшего», — цитирует Синнера сайт турнира.

В четвертьфинале Уимблдона Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном (10-й номер посева).