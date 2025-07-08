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На Уимблдоне внесли изменения в Hawk-Eye после скандала с россиянкой

На Уимблдоне внесли изменения в Hawk-Eye из-за скандала с Павлюченковой.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира внесли изменения в автоматическую систему определения аута Hawk-Eye после скандала с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В воскресенье Павлюченкова стала четвертьфиналисткой Уимблдона, обыграв представительницу Великобритании Сонай Картал. В первом сете британка не попала в корт, однако автоматическая система определения аута не сработала. Арбитр принял решение переиграть розыгрыш, в котором победила Картал, после чего Павлюченкова заявила, что у нее «украли гейм». После игры выяснилось, что автоматическая система в этом эпизоде по непонятным причинам была деактивирована вручную. Павлюченковой принесли извинения.

«После проведенного нами анализа мы лишили операторов Hawk-Eye возможности вручную отключать отслеживание мяча. Хотя источником проблемы была человеческая ошибка, теперь она не может повториться из-за внесенных нами системных изменений», — говорится в заявлении AELTC.

В четвертьфинале Павлюченкова во вторник встретится с американкой Амандой Анисимовой.