На Уимблдоне внесли изменения в Hawk-Eye после скандала с россиянкой

В воскресенье Павлюченкова стала четвертьфиналисткой Уимблдона, обыграв представительницу Великобритании Сонай Картал. В первом сете британка не попала в корт, однако автоматическая система определения аута не сработала. Арбитр принял решение переиграть розыгрыш, в котором победила Картал, после чего Павлюченкова заявила, что у нее «украли гейм». После игры выяснилось, что автоматическая система в этом эпизоде по непонятным причинам была деактивирована вручную. Павлюченковой принесли извинения.