Швентек назвала матч против Самсоновой в четвертьфинале Уимблдона вызовом

«Я знаю, что она может играть очень хорошо. У нас было несколько близких матчей в прошлом, особенно тот, что в Штутгарте. Он был невероятно интенсивным. Она теннисистка, которая любит быстрые покрытия. Для меня неудивительно, что она так хорошо здесь играет. Она очень опытная, она обыграла нескольких хороших игроков, и я уверена, что это будет большой вызов», — сказала Швентек на пресс-конференции.