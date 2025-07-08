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Швентек назвала матч против Самсоновой в четвертьфинале Уимблдона вызовом

Швентек назвала встречу с Самсоновой в четвертьфинале Уимблдона большим вызовом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швёнтек назвала большим вызовом матч против россиянки Людмилы Самсоновой в четвертьфинале проходящего на травяных кортах Лондона Уимблдонского турнира.

Швёнтек, получившая восьмой номер посева, встретится с Самсоновой (19) в среду. 26-летняя россиянка впервые в карьере дошла до ¼ финала турнира Большого шлема.

«Я знаю, что она может играть очень хорошо. У нас было несколько близких матчей в прошлом, особенно тот, что в Штутгарте. Он был невероятно интенсивным. Она теннисистка, которая любит быстрые покрытия. Для меня неудивительно, что она так хорошо здесь играет. Она очень опытная, она обыграла нескольких хороших игроков, и я уверена, что это будет большой вызов», — сказала Швентек на пресс-конференции.